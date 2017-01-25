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25. 01. 2017

Голосование на логотип к 1000-летию Бреста: в лидеры выбился детский рисунок

На сайте Брестского горисполкома проходит онлайн-голосование за лучший логотип к 1000-летию города, который будет праздноваться в 2019 году. Среди 23 работ, присланных на конкурс, в лидеры неожиданно выбился детский рисунок.

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Судя по качеству снимка, этот рисунок был снят на мобильный телефон и отправлен на конкурс. По состоянию на 25 января, работа юного художника набрала уже более 3600 голосов и уверенно оторвалась от конкурентов.
 
На втором месте находится этот варианта логотипа (набрал почти 2000 голосов):
 
 
На третьем месте – эта работа (более 1500 голосов):
 
 
Меужду тем энтузиасты не стали дожидаться итогов голосования и вовсю готовят сувенирную продукцию.
 
 
За понравившуюся работу можно проголосовать здесь.
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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