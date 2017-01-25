Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 15:02
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Иностранец уговорил жительницу Витебска продать квартиру и исчез с ее деньгами

В Витебске брачный аферист из юго-восточной Европы уговорил местную жительницу продать квартиру, после чего уехал с ее деньгами (более 1000 рублей). По данному факту областная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Мужчина размещал свои анкеты на сайтах знакомств и общался с одинокими женщинами. Таким образом он познакомился с жительницей Витебска. Во время переписки новый знакомый убеждал, что мечтает создать семью и обязательно узаконить отношения.
 
Через некоторое время ухажер рассказал витебчанке, что у него возникли проблемы с финансами, и стал просить дать денег в долг. Женщина перечислила ему свои сбережения, а вскоре спонсировала его приезд в Беларусь, и они стали жить вместе. Мужчина периодически напоминал про финансовые трудности и уговорил ее обменять свою 2-комнатную квартиру на 1-комнатную с доплатой. Женщина согласилась и все деньги от сделки передала возлюбленному.
 
После этого мужчина уехал на родину и перестал выходить на связь. Когда жительница Витебска увидела в социальной сети его фотографии с семьей, она поняла, что стала жертвой мошенника и написала заявление в милицию, пишут "Витебские вести".
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.