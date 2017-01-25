Иностранец уговорил жительницу Витебска продать квартиру и исчез с ее деньгами

В Витебске брачный аферист из юго-восточной Европы уговорил местную жительницу продать квартиру, после чего уехал с ее деньгами (более 1000 рублей). По данному факту областная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Мужчина размещал свои анкеты на сайтах знакомств и общался с одинокими женщинами. Таким образом он познакомился с жительницей Витебска. Во время переписки новый знакомый убеждал, что мечтает создать семью и обязательно узаконить отношения.

Через некоторое время ухажер рассказал витебчанке, что у него возникли проблемы с финансами, и стал просить дать денег в долг. Женщина перечислила ему свои сбережения, а вскоре спонсировала его приезд в Беларусь, и они стали жить вместе. Мужчина периодически напоминал про финансовые трудности и уговорил ее обменять свою 2-комнатную квартиру на 1-комнатную с доплатой. Женщина согласилась и все деньги от сделки передала возлюбленному.