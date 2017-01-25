Мининформ Беларуси заблокировал сайт "Спутник и Погром" за экстремизм

25 января 2017 года в Министерстве информации Беларуси сообщили о блокировке сайта «Спутник и погром» за размещение экстремистских материалов. «Приказом Министерства информации от 23.01.2017 ограничен доступ к информационному ресурсу sputnikipogrom.com», - отметили в пресс-службе ведомства.

Основанием для ограничения доступа к сайту «Спутник и погром» стало решение суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, которая на нем размещалась. В Мининформе отметили, что в ряде информационных материалов, опубликованных на сайте, содержатся признаки проявления экстремизма, разжигания национальной вражды или розни, а также призывы к насильственному изменению конституционного строя Беларуси.

Стоит отметить, что сейчас сайт sputnikipogrom.com еще открывается.