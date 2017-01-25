В декабре в Беларуси средняя зарплата IT-специалистов превысила 3500 руб

В декабре 2016 года средняя зарплата в Беларуси сделала резкий рывок вверх, увеличившись на 84 рубля (43 доллара) до 801,6 руб. (около 414 долларов). Традиционно самые большие средние зарплаты зафиксированы в области информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – 3502,8 рублей в месяц, или 35 миллионов «старыми».

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По данным Белстата, средние зарплаты в области информации и связи, куда входят IT-работники, в прошлом месяце сложились на уровне 2278,9 руб. У тех, кто занимается складированием, транспортной, почтовой и курьерской деятельностью в декабре вышло в среднем 839,5 руб. При этом самые низкие зарплаты зафиксированы у тех, кто задействован в работе водного транспорта (476,6 руб.), а самые высокие у тех, кто трудится на воздушном транспорте (2 140,9 руб.).

Белорусы, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, заработали в декабре в среднем 1799,6 руб. В области профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составила 1245,6 руб.

Средние зарплаты в промышленности сложились в размере 879,9 руб., однако в некоторых отраслях специалисты получают гораздо больше, например, в производстве химических продуктов - 1534,6 руб., горнодобывающей промышленности - 1277,9 руб.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве зарплаты работников составили в среднем 522,2 руб., в строительстве - 809 руб., в торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов - 783,9 руб.

И самые низкие зарплаты сложились в здравоохранении (648,5 руб.), образовании (542,7 руб.) и в сфере предоставления социальных услуг (435,3 руб.).