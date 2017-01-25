БЖД: при возгорании локомотива в Колядичах никто не пострадал

Сегодня днем на железнодорожной станции Колядичи загорелся пассажирский поезд №302 сообщением Минск-Адлер. Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Когда поезд в 12:39 проезжал станцию Колядичи, в машинном отделении локомотива произошло возгорание. Огонь был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. Задержка в движении поезда Минск-Адлер составила полтора часа, в движении четырех поездов городских линий – от 40 минут до 1 часа 10 минут. Сейчас движение поездов на этом участке осуществляется в штатном режиме.

В результате возгорания тепловоза никто не пострадал. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Представители БЖД принесли свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.