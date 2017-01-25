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25. 01. 2017

Кочанова: СМИ накаляют ситуацию вокруг нефтегазового спора с Россией

Беларусь и Россия продолжают активно вести переговоры по урегулированию нефтегазового спора, но некоторые СМИ накаляют ситуацию со спорными вопросами в белорусско-российских отношениях. Об этом сегодня, 25 января, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова во время визита на Слуцкий сахарорафинадный комбинат.

Наталья Кочанова сообщила, что вчера Владимир Семашко был в очередной командировке в России, где проходили переговоры по этому вопросу. Она отметила, что Беларусь и Россия всегда были и будут близкими партнерами. И наши страны продолжают тесно сотрудничать в рамках интеграционных процессов.
 
Однако руководитель Администрации президента все же признала, что существующие противоречия беспокоят белорусскую сторону. Масла в огонь, по словам Кочановой, добавляют некоторые средства массовой информации, которые накаляют ситуацию с поставками нефти и газа. «По некоторым вопросам сегодня действительно существуют проблемы, над решением которых мы работаем», - заключила она.
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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