Жарко поручил медикам в 2017 году провести осмотр каждого белоруса

На коллегии Министерства здравоохранения в среду, 25 января, заместитель премьер-министра Василий Жарко поставил перед медиками задачу провести в 2017 году профилактический осмотр каждого жителя Беларуси. Особое внимание, по его словам, следует уделить мужчинам трудоспособного возраста, живущих в сельской местности.

На 2017 год в Беларуси задача снизить уровень смертности, особенно среди трудоспособного населения. Эту цель можно выполнить благодаря снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Их доля среди причин смертности в Беларуси составляет 54%.

Василий Жарко отметил, что в этом году необходимо дойти до каждого жителя: измерить давление, послушать, если надо, сделать кардиограмму, взять кровь на анализ. За этот год, по его словам, нужно провести срез всего населения, а после обследования уточнить диагноз и назначить лечение.

«Наблюдение проводить не от случая к случаю, а регулярно, как заложено в постановлениях Минздрава», - отметил вице-премьер.