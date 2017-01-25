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25. 01. 2017

Жарко поручил медикам в 2017 году провести осмотр каждого белоруса

На коллегии Министерства здравоохранения в среду, 25 января, заместитель премьер-министра Василий Жарко поставил перед медиками задачу провести в 2017 году профилактический осмотр каждого жителя Беларуси. Особое внимание, по его словам, следует уделить мужчинам трудоспособного возраста, живущих в сельской местности.

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На 2017 год в Беларуси задача снизить уровень смертности, особенно среди трудоспособного населения. Эту цель можно выполнить благодаря снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Их доля среди причин смертности в Беларуси составляет 54%.
 
Василий Жарко отметил, что в этом году необходимо дойти до каждого жителя: измерить давление, послушать, если надо, сделать кардиограмму, взять кровь на анализ. За этот год, по его словам, нужно провести срез всего населения, а после обследования уточнить диагноз и назначить лечение.
 
«Наблюдение проводить не от случая к случаю, а регулярно, как заложено в постановлениях Минздрава», - отметил вице-премьер.
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