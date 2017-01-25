Ревизоры Брестского райпо получили взятку, чтобы "замять" нарушения

В Бресте сотрудники милиции задержали троих сотрудников контрольно-ревизионного отдела Брестского райпо, которые попались на получении взятки. Как сообщает УСК по Брестской области, в отношении ревизоров возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки группой лиц).

19 января они закрыли глаза на нарушения при плановой инвентаризации ценностей и денег магазина в деревне Каменица-Жировецкая (Брестский район). За это заведующая передала им 150 долларов и 90 рублей.

Вскоре коррупционеров задержали и водворили в изолятор временного содержания. Среди них 38-летний начальник отдела и женщины-ревизоры, 1975-го и 1972 года рождения, жители Бреста. Сейчас с ними работают следователи.