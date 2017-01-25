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25. 01. 2017

Водителю гидроцикла, сбившему насмерть пловца в Березине, дали 2 года поселения

Источник фото: Следственный комитет

25 января в Борисове суд вынес приговор в отношении водителя гидроцикла, который в конце июня 2016 года сбил насмерть мужчину, купавшегося в Березине. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть человека, и приговорили к двум годам колонии-поселения.

Борисовчанина Александра К. взяли под стражу в зале суда, пишет ex-Press.by. Также суд постановил взыскать с осужденного 8250 рублей в качестве компенсации морального вреда матери погибшего и 6200 рублей – в пользу брата. Изначально они заявили о возмещении морального вреда на сумму более 40000 рублей. Приговор еще может быть обжалован.
 
Как сообщал Телеграф, 26 июня в Борисове 40-летний мужчина на гидроцикле Yamaha наехал на купавшегося в реке Березина 31-летнего местного жителя. Мужчина потерял сознание и утонул. Этот инцидент произошел 26 июня недалеко от дома №25 по улице Заводской. Обвиняемый свою вину не признал.  
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