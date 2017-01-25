За 2016 года численность безработных белорусов сократилась на 18,5%

В Беларуси численность безработных граждан, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, сократилась на 18,5% и составила на конец 2016 года 35,3 тысячи человек. Это на 1,4% меньше, чем на конец ноября, сообщает Национальный статистический комитет.

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В прошлом году в органах труду, занятости и социальной защите на учет поставили 239,2 тыс. человек, которые попросили помочь с трудоустройством. Из них безработными признали 167,6 тыс. человек. 159,8 тыс. человек, в том числе 109 тыс. безработных, специалисты оказали содействие в трудоустройстве.

В конце 2016 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения, что на 0.2% меньше, чем было годом ранее.