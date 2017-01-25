Житель Рогачева выманил у жены и ее родителей более $16 тыс. на игровые автоматы

В Рогачеве 30-летний безработный мужчина выманил у жены, ее родителей 16 тысяч долларов и потратил их на игровые автоматы. Также он брал деньги в долг к друзей, соседей и просто знакомых. Общая сумма составила более 60 тысяч рублей, или более 30 тысяч долларов.

Для каждого кредитора мужчина придумывал разные предлоги, пишет Гомельская правда . Кому-то рассказал про свою маму, попавшую в ДТП и нуждающуюся в деньгах, чтобы оплатить ущерб потерпевших. Кому-то говорил про сложную ситуацию, в которую попал на таможню, и необходимость оплатить услуги адвоката. Для других прикрывался несуществующим бизнесом грузоперевозок - срывается сделка, а деньги нужны срочно для ремонта машины.

Полученные обманным путем деньги мужчина тратил на игровые автоматы в Рогачеве, в Жлобине и Бобруйске, куда ездил практически через день. Последней каплей разлада в семье стала кража золотых украшений у жены и тещи. В первый раз драгоценности успели выкупить из ломбарда, но вскоре мужчина заложил золото снова. В результате супруга подала на развод, а все потерпевшие написали заявления в милицию.

В отношении жителя Рогачева возбудили уголовное дело за мошенничество и кражу в особо крупном размере. Скоро состоится суд.