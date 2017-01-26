Кочанова: зарплата 500 долларов – задача для каждого руководителя

Задача по достижению в 2017 году средней зарплаты в Беларуси до 500 долларов, поставленная главой государства Александром Лукашенко, должна выполняться беспрекословно. Об этом заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова, встречаясь 25 января с работниками Слуцкого сахарорафинадного комбината.

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По ее словам, сейчас государственные органы работают над тем, чтобы довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. «И сегодня это задача не только для правительства, министерств и ведомств, а для каждого руководителя каждой организации», - отметила Наталья Кочанова и добавила, что средняя зарплата в Минске уже достигла этоц планки.

Среди приоритетов на текущей год Наталья Кочанова назвала создание рабочих мест и эффективную работу предприятий на экспорт. В частности, в 2016 году в Беларуси достигли цель по созданию 50 тысяч рабочих мест, и аналогичного результата нужно добиться в этом году. Также она подчеркнула, что каждое предприятие в стране должно работать эффективно, выпускать и реализовывать востребованную продукцию, а не заполнять склады.