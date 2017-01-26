В МЧС назвали причину пожара в поезде Минск-Адлер в Колядичах

26.01.2017 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси назвали предполагаемую причину возгорания в пассажирском поезде Минск — Адлер, которое произошло днем 25 января, когда состав находился на железнодорожной станции Колядичи. Предварительно установлено, что пожар в тепловозе произошел в результате попадания масла на коллектор двигателя.

смотрите также Поезд на Адлер загорелся на выезде из Минска

Аварийная остановка поезда №302 сообщением Минск – Адлер на станции Колядичи произошла примерно в 12:50. В МЧС сразу передали сообщение о ЧП. Когда на место происшествия прибыли спасатели, из тепловоза ТЭП-60 шел дым – горел выхлопной дизельный двигатель. Машинист пытался самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителей.

Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание в машинном отделении локомотива. В поезде находилось 208 человек, в том числе машинист и его помощник. Обошлось без пострадавших. Поврежденный тепловоз отбуксировали в пожарное дело для последующей экспертизы. Рассматриваемая версия случившегося пожара - попадание масла на коллектор двигателя.

Вагоны отбуксировали на другой путь, после чего сцепили с другим тепловозом, и поезд отправился в Адлер. По информации Белорусской железной дороги, задержка движения состава составила полтора часа. Также ЧП повлияло на движение четырех поездов городских линий.