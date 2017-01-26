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26. 01. 2017

Минздрав расширил перечень запрещенных в Беларуси наркотиков и психотропов‍

26.01.2017 года стало известно, что по инициативе Госкомитета судебных экспертиз в Беларуси был расширен перечень наркотиков, психотропов и прекурсоров, которые подлежат государственному контролю. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №10 от 25 января, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с этим документом в Беларуси устанавливается госконтроль над оборотом 46 новых наркотиков, среди которых 26 психотропных веществ, 17 наркотических средств и 3 прекурсора, используемых для изготовления особо опасных психотропов.
 
Отмечается, что сотрудники Госкомитета судебных экспертиз внесли это предложение после изучения и анализа наркоситуации на территории Беларуси и других государств, а также мониторинга сайтов с предложениями продаж новых психоактивных веществ.
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