Минобразования: посещение шестого школьного дня будет добровольным

Посещение учащимися и гимназистами мероприятий шестого школьного дня будет добровольным. Об этом отмечается в комментарии Минобразования к приказу министра Игоря Карпенко №21 «О совершенствовании организации шестого школьного дня». При этом занятость учителей-предметников в шестом школьном дне будет оплачиваться.

В комментарии к указу говорится, что существенных изменений в работе педагогов не случится. Так, по законодательству продолжительность рабочей недели для педагогов составляет не более 36 часов. «В соответствии с Кодексом об образовании предусмотрена шестидневная школьная неделя. И никаких изменений в этой части приказ министра не предусматривает», - отмечают в Минобразовании.

Предполагается, что руководители учреждений образования будут планировать расписание шестого школьного дня, учитывая организацию факультативов для старшеклассников, стимулирующих занятий - для одаренных и талантливых детей, поддерживающих - для слабо успевающих. Проведение дополнительных занятий по субботам для учащихся 9-11 классов должно разгрузить для них основную учебную неделю.

В этот день учителя-предметники могут проводить предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и другие мероприятия. В случае необходимости родители смогут посетить консультации и обсудить вопросы обучения детей с педагогами-предметниками.

В комментарии также отмечается, что оплата труда учителей, проводящих факультативные, стимулирующие и поддерживающие занятия, будет проводиться в соответствии с установленной педагогической нагрузкой. Оплата труда классных руководителей, которые организуют мероприятия по субботам, производиться за счет организационно-воспитательной работы. Также директор школы вправе устанавливать стимулирующие выплаты (премии, надбавки) за мероприятия в шестой школьный день.

Кроме того, по субботам продолжат проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия и игры. Планируется усилить работу по трудовому воспитанию детей за счет функционирования объединений «Умелые руки», «Готовим сами», «Учимся шить» и др. Также пристальное внимание будут уделять организации и проведению профориентационных мероприятий и профессионального обучения учащихся на базе ПТУ и ссузов.