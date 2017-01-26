МВД: в 2016 году произошло 92,9 тыс. преступлений и 3,6 млн правонарушений

26 января в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили статистику о совершенных преступлениях и правонарушениях в 2016 году. По данным правоохранителей, за прошлый год уровень преступности в стране снизился на 4,2%, всего произошло 92 943 преступления (95,8% к уровню 2015 года).

Согласно данным МВД , в 2016 году на 100 тысяч белорусов приходилось 978 преступлений (в 2015 году – 1 022). Самый высокий уровень преступности сложился в Минской области – 1203 преступления на 100 тысяч человек, а самый низкий – в Гродненской, где произошло 879 преступлений на 100 тысяч. По количеству выявленных преступлений лидирует Минск, где в 2016 году было совершено 19 014 преступлений.

За прошлый год в Беларуси произошло 12 277 тяжких и особо тяжких преступлений, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 13,2%, 137 изнасилований и попыток изнасилования, более 37 тысяч краж, 4 823 случаев мошенничества, 4 066 - хулиганства и 1 254 - взяточничества. Также милиционеры выявили 6 457 преступлений, связанных с наркотиками.

Кроме того, в 2016 году сотрудники МВД пресекли 3,6 миллиона административных правонарушений, по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания. За превышение скорости движения – 1,36 млн, за распитие алкогольных напитков в общественном месте — 301,3 тыс., за мелкое хулиганство — 99,1 тыс., за умышленное причинение телесного повреждения — 35 тыс.

Общая сумма штрафов за административные правонарушения составила 127,7 миллиона деноминированных рублей.