В Гродно нетрезвый водитель попал в ДТП и убежал, бросив пассажиров

В Гродно пьяный водитель Alfa Romeo врезался в дерево и убежал с места ДТП, оставив в машине пассажиров. ДТП произошло в среду, 25 января, на пересечении улицы Дзержинского и Терешковой, сообщили в ГАИ Гродненской области.

На улице Дзержинского сотрудники ГАИ подали водителю Alfa Romeo знак об остановке, однако тот лишь увеличился скорость и на перекрестке с улицей Терешковой съехал с дороги и врезался в дерево. Когда инспекторы подъехали к месту аварии, водитель уже успел убежать.

Сотрудники ГАИ убедились, что пассажирам, которые находились в легковушке, ничего не угрожает, и отправились искать водителя. Его удалось задержать при помощи очевидцев. Им оказался 22-летний парень, зять владельца Alfa Romeo. Медосвидетельствование показало в выдыхаемых парах у молодого человека более 1,4 промилле.

По факту ДТП проводится проверка.