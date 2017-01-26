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26. 01. 2017

Власти хотят объединить Беловежскую пущу и Брест безвизовой зоной

Безвизовый режим, который был введен для иностранных туристов в Беловежской пуще, планируется распространить на Брест. Об этом на заседании в четверг,26 января, сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

По его словам, туристическое направление является одним из приоритетных, но не используется в должной степени. «Надо работать с МИД над тем, чтобы тот пограничный режим, который предоставлен иностранцам в Беловежской пуще, распространялся на Брест», - отметил Анатолий Лис и добавил, что это приведет к значительному увеличению туристов.
 
«Почему-то Августовский канал и Гродно смогли объединить безвизовой зоной, а мы не можем. Вот резервы. Надо сегодня поставить задачу и определить, что необходимо сделать в этом году», - цитирует губернатора БелТА.
 
Главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов сообщил, что при огромном потенциале туристической отрасли региона в этом секторе экономики происходит спад. В прошлом году в Брестской области не был выполнен показатель по темпам роста туристических услуг – за январь-ноябрь 98,4% по сравнению с таким же периодом 2015 года. Одновременно с этим число иностранцев, посетивших в 2016 году Брестскую область, увеличилось на 11%.
 
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