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26. 01. 2017

В Борисове осудили двух слесарей за гибель 6 человек от угарного газа

Источник фото: tut.by

Сегодня, 26 января, суд Борисовского района вынес приговор в отношении двух слесарей-газовщиков, обвиняемых в гибели шестерых человек в результате отравления угарным газом, что произошло в январе 2016 года. Алексея Лукаша и Александра Чистякова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, как и просил государственный обвинитель.

Таким образом, суд признал сотрудников «Борисовгаза» в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 2 ст. 144 УК). По версии стороны обвинения, они не обнаружили нарушения в работе водонагревательной колонки «Нева 4510», что привело к образованию окиси углерода в опасной концентрации и смерти шести граждан. Обвиняемые своей вины не признали.
 
Кроме того, суд частично удовлетворил иски четырех потерпевших, которыми проходили по делу родственники погибших, к «Минскоблгазу». Каждый из них просил возмещения морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Предприятие должно будет выплатить матери и отцу погибших в квартире №4 по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, остальным четырем потерпевшим – по 15 тысяч рублей.
 
Обвиняемые собираются обжаловать приговор суда. 
 
Трагический случай произошел 27 января 2016 года на улице Днепровской в Борисове. В двух квартирах многоэтажного дома нашли тела шести человек. В квартире на третьем этаже обнаружили пожилых мужчину и женщину. А в квартире под ней - супружескую пару с детьми в возрасте 10 и 17 лет. Они умерли, даже не подозревая об опасности: мать с отцом смотрели телевизор, мальчик был в ванной комнате, а дочка сидела за компьютером. 

 

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