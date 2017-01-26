В Борисове осудили двух слесарей за гибель 6 человек от угарного газа

Сегодня, 26 января, суд Борисовского района вынес приговор в отношении двух слесарей-газовщиков, обвиняемых в гибели шестерых человек в результате отравления угарным газом, что произошло в январе 2016 года. Алексея Лукаша и Александра Чистякова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, как и просил государственный обвинитель.

Таким образом, суд признал сотрудников «Борисовгаза» в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 2 ст. 144 УК). По версии стороны обвинения, они не обнаружили нарушения в работе водонагревательной колонки «Нева 4510», что привело к образованию окиси углерода в опасной концентрации и смерти шести граждан. Обвиняемые своей вины не признали.

Кроме того, суд частично удовлетворил иски четырех потерпевших, которыми проходили по делу родственники погибших, к «Минскоблгазу». Каждый из них просил возмещения морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Предприятие должно будет выплатить матери и отцу погибших в квартире №4 по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, остальным четырем потерпевшим – по 15 тысяч рублей.

Обвиняемые собираются обжаловать приговор суда.