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26. 01. 2017

В Бобруйске 16-летний школьник погиб под колесами поезда

Место трагедии Источник фото: TUT.by

Сегодня утром в Бобруйском районе под колесами электропоезда Жлобин-Осиповичи погиб 16-летний школьник, учащийся 11-го класса. Его тело обнаружили на 352-м километре железнодорожного перегона Бобруйск-Мирадино. Предполагается, что подросток совершил суицид.

По информации управления Следственного комитета по Могилевской области, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 145 (доведение до самоубийства). Тело погибшего доставили в областное управление Госкомитета судебных экспертиз для судмедэкспертизы. Следователи проверили место происшествия и осмотрели железнодорожный состав. Сейчас они опрашивают машинистов и свидетелей происшествия.
 
Также в УСК пояснили, почему дело было возбуждено именно по статье «доведение до самоубийства». По словам Оксаны Соленюк, это было обусловлено необходимостью детального изучения причин произошедшего, в том числе посредством проведения ряда исследований. В ходе расследования сотрудники СК будут отрабатывать разные версии.

Источник: БелТА

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