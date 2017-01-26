НАН обещает показать первый белорусский электромобиль этим летом

В Год науки в Беларуси планируется презентовать первый отечественный электромобиль. «К лету мы собираемся презентовать электромобиль в Академии наук», - сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Созданием первого белорусского электрокара занимается Объединенный институт машиностроения НАН. За его основу взят автомобиль «БелДжи». «Элетротехническая и электромеханическая части электромобиля - полностью белорусской разработки», - отметил Владимир Гусаков. Готовый образец должен быть готов к июню или июлю 2017 года.

В свою очередь председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сообщил, что опытный образец электромобиля может быть представлен уже в июне во время Дней белорусской науки в Москве. Также на выставку в соседнюю страну отправится электробус.