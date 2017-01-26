Власти Бреста объяснили, как лидером голосования за логотип стал детский рисунок

Представители Брестского горисполкома объяснили, как лидером голосования за лучший логотип к 1000-летию города стал детский рисунок. По их мнению, это результат пиара в социальных сетях.

«За детский рисунок в соцсетях идут многочисленные перепосты, чтобы его лайкали. И он вырвался вперед на днях», - рассказала сотрудница горисполкома «Еврорадио»

По ее словам, при определении победителя они будут учитывать результаты голосования на сайте, которое продлится до 17 февраля. Однако окончательный выбор сделает жюри, в который входит председатель горисполкома, архитекторы и художники.

занимает первое место, поскольку за него проголосовало более 10 300 человек. От ближайших преследователей его отделяют тысячи голосов – вариант с «городом большим сердец» набрал почти 3600 голосов, а «1000 Брест» с фотографиями города – почти 5000. Сейчас детский рисунокпервое место, поскольку за него проголосовало более 10 300 человек. От ближайших преследователей его отделяют тысячи голосов – вариант с «городом большим сердец» набрал почти 3600 голосов, а «1000 Брест» с фотографиями города – почти 5000.

Действительно, в социальных сетях активно обсуждают этот вариант с голубями: