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26. 01. 2017

Власти Бреста объяснили, как лидером голосования за логотип стал детский рисунок

Представители Брестского горисполкома объяснили, как лидером голосования за лучший логотип к 1000-летию города стал детский рисунок. По их мнению, это результат пиара в социальных сетях.

смотрите также Голосование на логотип к 1000-летию Бреста: в лидеры выбился детский рисунок
«За детский рисунок в соцсетях идут многочисленные перепосты, чтобы его лайкали. И он вырвался вперед на днях», - рассказала сотрудница горисполкома «Еврорадио».
 
По ее словам, при определении победителя они будут учитывать результаты голосования на сайте, которое продлится до 17 февраля. Однако окончательный выбор сделает жюри, в который входит председатель горисполкома, архитекторы и художники.
 
Сейчас детский рисунок занимает первое место, поскольку за него проголосовало более 10 300 человек. От ближайших преследователей его отделяют тысячи голосов – вариант с «городом большим сердец» набрал почти 3600 голосов, а «1000 Брест» с фотографиями города – почти 5000.
 
Действительно, в социальных сетях активно обсуждают этот вариант с голубями:
 
 
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