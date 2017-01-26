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26. 01. 2017

Мингорсуд отклонил жалобу блогера Лапшина о его выдаче Азербайджану

В четверг, 26 января, Минский городской суд оставил в силе решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции блогера Александра Лапшина по запросу Азербайджана, где ему грозит уголовная ответственность за незаконное посещение Нагорного Карабаха.

смотрите также Израиль против экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан
24 января Александр Лапшин обжаловал решение Генпрокуратуры Беларуси о его выдаче азербайджанской стороне. Сегодня Мингорсуд на закрытом судебном заседании оставил его жалобу без удовлетворения.
 
Российско-изральского блогера задержали в Минске в декабре 2016 года. Основанием для этого стал запрос Баку, где он находится в черном списке за посещение Нагорного Карабаха без предварительного согласования. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан, но Алекснадру Лапшину удалось это сделать в июне 2015 года по украинскому паспорту.
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