За гибель 6 человек в Борисове газовщики получили по 4 года «химии»

26 января 2017 года Борисовский районный суд вынес приговор в отношении двух слесарей «Борисовгаза», которые обвинялись в причинении смерти по неосторожности – год назад в одной из многоэтажек райцентра от отравления угарным газом погибли шесть человек. Суд признал мужчин виновными и приговорил к четырем годам колонии-поселении.

Также суд постановил взыскать с «Борисовгаза» родственникам погибших 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Предприятие должно выплатить родителям погибших в квартире №4 (семья с двумя детьми) по 30 тыс. рублей, остальным четырем потерпевшим – по 15 тысяч рублей. Каждый из них просил возмещения морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Оказалось, что жители квартиры №4 обращались с жалобами к газовщикам. За месяц до трагедии обвиняемые приезжали на вызов, но угрозы утечки газа не зафиксировали. 26 января в доме по улице Днепровской погибла семья из 4-х человек, в квартире которых были проблемы с газовой колонкой. Затем угарный газ пошел по стоянку, и смертельное отравление получили пожилые супруги, жившие по соседству.