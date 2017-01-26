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26. 01. 2017

СМИ: бизнесмена Александра Кныровича задержали за дачу взятки

26 января 2017 года белорусские СМИ сообщили, что в Минске был задержан известный бизнесмен Александр Кнырович. По неподтверждённым данным, причиной для этого стало подозрение в даче взятки чиновнику.

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Кроме того, у правоохранителей возникли вопросы к контрактам, заключенным с российскими поставщиками. Официальных комментариев по поводу задержания бизнесмена все еще нет. 
 
Onliner.by сообщает, что накануне, 25 января, Александра Кныровича вызвали в Комитет госбезопасности на допрос в качестве свидетеля. Его задержали на трое суток до выяснения обстоятельств. "Наша Нiва" пишет, что некоторых коллег бизнесмена также задержали.
 
Александр Кнырович является соучредителем компании «Сармат-СТИ» по производству труб и сухих строительных смесей, владеет баром Bristle. 
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