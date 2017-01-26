Лукашенко подписал указ о создании санитарной авиации

В четверг, 26 января, президент Александр Лукашенко подписал указ №27, в соответствии с которым на государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение «Авиация» МЧС возложены задачи санитарной авиации. Ранее авиация МЧС Беларуси не выполняла такие функции.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, задачами санитарной авиации являются доставка медработников к местам оказания первой помощи, а также содействие в доставке больных или пострадавших в учреждения здравоохранения.

В течение ближайших шести месяцев Совет Министров должен определить упрощенный порядок использования воздушного пространства республики судами ГААСУ «АВИАЦИЯ», в том числе при выполнении посадок и взлетов в населенных пунктах.

Минздраву поручено закупить оборудование для выполнения задач санитарной авиации и передать его в оперативное управление ГААСУ «АВИАЦИЯ».