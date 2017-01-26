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26. 01. 2017

Видеоблогер из Гомеля, раздевавший девочек по скайпу, создал новый канал

Гомельский ютуб-стример Андрей Бурим, который в прямом эфире раздевал несовершеннолетних школьниц по Skype, объявился. Молодой человек пока скрывается от милиции, но и от старых привычек не отказывается: он уже создал новый канал и набирает туда подписчиков.

Сегодня Андрей Бурим, известный в интернете как MellStroy, разместил на своей странице «Вконтакте» новое фото и написал: «Канал удалили. За то жив. Если желание есть, могу новый создать и опять стримить». Вскоре он действительно создал новый канал на YouTube, и торжественно об этом объявил.
 
 
Гомельчанин находится в Беларуси и в скором времени собирается вернуться домой, о чем рассказал TUT.BY. Он до сих пор не считает, что делал что-то незаконное, мол, порнографии на стримах не было, а сам он не знал, что перед ним раздевались несовершеннолетние.
 
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