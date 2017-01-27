В Борисове за гибель 6 человек газовщики получили по 4 года «химии»

В деле о гибели шестерых человек в результате отравления угарным газом поставлена точка. Накануне, 26 января 2017 года, суд Борисовского района приговорил двух слесарей «Борисовгаза» к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Таким образом, суд признал сотрудников «Борисовгаза» виновными в причинении смерти по неосторожности. Также он постановил взыскать с предприятия 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших. Родителям погибших супругов с детьми выплатят по 30 тысяч рублей, остальным четырем потерпевшим – по 15 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Телеграф, трагедия произошла 27 января 2016 года в многоквартирном доме по улице Днепровской в Борисове. В одной из квартир нашли тела пожилых мужчины и женщины, а в квартире этажом ниже – тела супругов с детьми, 10 и 17 лет. В результате расследования было установлено, что они все погибли от отравления угарным газом. Проблемы с газовым оборудованием были в квартире, в которой проживала семья из четырех человек.