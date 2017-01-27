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27. 01. 2017

Под Речицей Mazda не пропустила Fiat: погибли оба водителя и пассажир

Источник фото: МВД

Сегодня утром в Речицком районе три человека погибли в ДТП, произошедшем на автодороге Р-82 Паричи-Речица. По информации УГАИ МВД Беларуси, авария произошла по вине водителя Mazda 626, который при развороте не пропустил встречный Fiat Bravo.

Дорожное-транспортное происшествие случилось около 6:40 недалеко от деревни Дережни. В результате столкновения оба водителя и пассажир Mazda получили тяжелые травмы и скончались на месте.
 
Сейчас сотрудники ГАИ расследуют обстоятельства аварии. Они напомнили, что при плохой погоде водители при движении должны соблюдать повышенные меры безопасности, особенно на заснеженных и скользких загородных трассах.
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