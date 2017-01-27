Под Речицей Mazda не пропустила Fiat: погибли оба водителя и пассажир

Сегодня утром в Речицком районе три человека погибли в ДТП, произошедшем на автодороге Р-82 Паричи-Речица. По информации УГАИ МВД Беларуси, авария произошла по вине водителя Mazda 626, который при развороте не пропустил встречный Fiat Bravo.

Дорожное-транспортное происшествие случилось около 6:40 недалеко от деревни Дережни. В результате столкновения оба водителя и пассажир Mazda получили тяжелые травмы и скончались на месте.

Сейчас сотрудники ГАИ расследуют обстоятельства аварии. Они напомнили, что при плохой погоде водители при движении должны соблюдать повышенные меры безопасности, особенно на заснеженных и скользких загородных трассах.