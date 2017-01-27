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27. 01. 2017

В Беларуси могут пересмотреть минимальный страховой стаж для ряда граждан

В Беларуси для некоторых белорусов могут изменить требования к минимальному страховому стажу при определении права на трудовую пенсию. Об этом на круглом столе в парламенте в пятницу, 27 января, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

По словам чиновника, планируется рассмотреть вопрос снижения страхового стажа для тех граждан, у которых длительные кредитные периоды. В такие периоды включаются уход за детьми в возрасте до трех лет, служба в армии, получение образования, пишет TUT.by.
 
"Мы должны понимать, что тот человек, который не работал либо работал на себя, не должен получить пенсию в том же объеме, как тот, кто всю жизнь трудился", - отметил Валерий Ковальков. При этом он не назвал конкретных сроков изменения законодательства. 
 
Вместе с тем замминистра признал, что в относительно уязвимом положении оказались женщины, родившие четверых детей. У них "кредитный" период может составить около 16 лет в связи с декретными отпусками. Этот вопрос будет дополнительно изучаться. 
 
На сегодняшний день белорусы, у которых нет достаточного страхового стажа, могут претендовать только на социальную пенсию. Ранее страховой стаж в Беларуси составлял 5 лет. В 2014 году его увеличились до 10 лет, а в 2015-м – до 15,6. С начала 2017 года страховой стаж поднялся до 16 лет. Каждый год эта планка будет повышаться, пока не достигнет 20 лет.
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