В Беларуси могут пересмотреть минимальный страховой стаж для ряда граждан

"Мы должны понимать, что тот человек, который не работал либо работал на себя, не должен получить пенсию в том же объеме, как тот, кто всю жизнь трудился", - отметил Валерий Ковальков. При этом он не назвал конкретных сроков изменения законодательства.

Вместе с тем замминистра признал, что в относительно уязвимом положении оказались женщины, родившие четверых детей. У них "кредитный" период может составить около 16 лет в связи с декретными отпусками. Этот вопрос будет дополнительно изучаться.