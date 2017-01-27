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27. 01. 2017

Белорусские синоптики обещают оттепельную погоду в выходные

По прогнозам синоптиков Белгидрометцентра, в предстоящие выходные в Беларуси ожидается сырая оттепельная погода. В субботу, 28 января, днем температура воздуха повысится до трех градусов тепла.

Завтра местами по Беларуси пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, образуется туман, местами на дорогах гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлениям 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью – от нуля до минус пяти градусов, максимальная днем – от двух градусов мороза до трех тепла. 
 
В Минске завтра мокрый снег, дождь, максимальная температура воздуха около нуля.
 
В воскресенье, 29 января, осадки пройдут в основном по западной части страны (мокрый снег, дождь), ночью будет от нуля до семи градусов мороза, по востоку до минус девяти, а днем ожидается минус четыре – плюс два градуса.
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