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27. 01. 2017

ЛДП призывает срочно доработать "декрет о тунеядцах"

Автор фото: Максим Гацак Источник фото: Telegraf.by

Либерально-демократическая партия направила в правительство и президенту Александру Лукашенко обращение по поводу "декрета о тунеядцах". Представители партии призывают власти в срочном порядке доработать декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

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В ЛДП обратили внимание, что декрет изначально задумывался как способ борьбы с тунеядством и нетрудовыми доходами. Однако разработчики этого документа не учли некоторые моменты, и его применение, как считают в партии, осуществляется с нарушениями.
 
В Либерально-демократической партии объяснили массовую рассылку налоговых извещений "добропорядочным гражданам и малоимущим слоям населения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" пробелами в законодательстве и формальной работой органов власти. В свою очередь это создает напряженность в обществе, сообщает "Еврорадио".
 
В этой связи ЛДП предлагает создать комиссию, которая доработает декрет №3. Партия также предложила исключить из категории "тунеядцев" всех женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. Сейчас они освобождаются от уплаты налога, только если их дети в возрасте до 7 лет не посещают детский сад.
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