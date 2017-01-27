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27. 01. 2017

В Гомеле экс-милиционера оштрафовали за оскорбление белорусского языка

Сегодня, 27 января 2017 года, суд Новобелицкого района Гомеля признал бывшего милиционера Василия Ворущенко виновным в оскорблении белорусского языка. За это молодого человека приговорили к штрафу в размере 10 базовых величин 230 рублей) – максимально возможному наказанию по ст. 9.22 КоАП.

Бывший сотрудник департамента охраны Василий Ворущенко в одном из пабликов в социальной сети «Вконтакте» назвал белорусский язык разлагающим и загнивающим трупом, который «давно пора бы закопать поглубже». 
 
Общественный активист Игорь Случак написал заявление в горисполком с просьбой привлечь гражданина, оскорбившего белорусский язык, к ответственности. Материалы поступили в администрацию Новобелицкого района, и после проверки в отношении бывшего правоохранителя составили протокол.
 
На суде Василий Ворущенко извинился за свой комментарий и признал свою вину. По его словам, он не преследовал цели оскорбить кого-либо своим высказыванием, «просто не было чем заняться».
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