В Гродно осудили пятерых мужчин, организовавших "коллекторскую контору"

В Гродно осудили пятерых местных жителей, которые занимались незаконной коллекторской деятельностью. Суд Октябрьского района признал их виновными в совершении вымогательств денежных средств с применением насилия, с угрозой убийства и причинения тяжких телесных повреждений. Молодые люди получили от 4 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Группа жителей Гродно решила заняться бизнесом по выбиванию долгов у должников. Деньги требовали с процентами, которые намного превышали невозвращенную сумму. И после поступления «заявки на услугу» должника не спасало даже добровольное возвращение долга, пишет Гродненская правда

Один такой случай произошел с Александром, который в августе 2011 года одолжил у знакомого Ивана 950 тыс. неденоминированных рублей, или около 188 долларов по курсу на то время. Долговых расписок не составляли, а срок возврата оговорили устно: когда кредитору понадобятся деньги, должник их сразу же вернет. Это случилось через месяц, но у Александра не оказалось нужной суммы для возврата. Он отдал 100 тысяч и пообещал вернуть остальное, когда сможет, но вскоре перестал брать трубку.

Тогда Иван отдал заявку на выбивание долга в «коллекторскую контору». Александр попросил денег у отца, чтобы избежать неприятностей, и тот вернул нужную сумму. Однако должника это не спасло, поскольку «коллекторы» уже посчитали свой «заработок» - 500 долларов. Эти деньги должен был отдать Александр, но не стал этого делать. Тогда злоумышленники стали его преследовать, избивать и угрожать покалечить. При следующих встречах молодой человек стал передавать вымогателям по 100-200 долларов.

Однако «коллекторы» от него не отставали стали требовать «возмещения морального вреда» за не вовремя возвращенный долг. В результате они насильно отняли у Александра 700 долларов, мобильный телефон и радионавигационный прибор из его машины.

Тогда Александр так и не обратился в органы милиции с заявлением на вымогателей. Возможно, препятствием тому послужила его деятельность по нелегальному оказанию транспортных услуг. Опасался, что пострадает и собственный «бизнес», отмечает издание.

Деятельность «коллекторской конторы» остановили лишь в 2014 году после обращения в милицию с заявлением родителей другого гродненца, который не смог вернуть долг знакомому, а тот обратился за помощью по выбиванию денег к ним.