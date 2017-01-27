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27. 01. 2017

Лукашенко – о задержании Кныровича: все будут сидеть, никакого помилования

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко прокомментировал задержание бизнесмена, основателя группы компаний "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича. «Вор должен сидеть в тюрьме», - заявил президент во время сегодняшней беседы с представителями местной власти.

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Этот вопрос находился на личном контроле Александра Лукашенко. «Я поручил без всяких отсрочек и боязни раскрутить его. Как окунулись - там сотни тысяч долларов вертится», - отметил он и добавил, что «он же Александр Кнырович – прим. Телеграф) сейчас плачется о помиловании, готов возмещать ущерб, признав свою вину».
 
Президент подчеркнул, что снисхождения к жуликам не будет. «Вор должен сидеть в тюрьме - вот такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности. Все, кто к этому причастен, будут сидеть», - отметил Александр Лукашенко. 
 
Он рассказал, что сотрудники компании покупали товары для ЖКХ по завышенным ценам, затем эти деньги делили между собой. 
 
«Повязали десятки людей взятками. Открывали счета в России, Литве, Латвии. Туда гнали деньги, оттуда чемоданами вывозили или на карточке и делили здесь. Целая преступная схема. Какое здесь может быть снисхождение к этим людям, какое помилование?» - заключил Лукашенко.
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