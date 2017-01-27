Минтруда пересмотрит минимальный страховой стаж для некоторых белорусов

В Беларуси для некоторых категорий граждан могут пересмотреть требования минимального страхового стажа для получения трудовой пенсии. Об этом 27.01.2017 года заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время круглого стола в парламенте, который был посвящен состоянию и перспективах пенсионной системы.

Валерий Ковальков отметил, что для людей, у которых есть длительные кредитные периоды, может быть понижен страховой стаж, во время которого в Фонд социальной защиты населения идут отчисления. К таким периодам относятся получение образования, пребывание в декретном отпуске, служба в армии и др. На сегодняшний день все, кто не смог выработать страховой стаж, могут получать только социальную пенсию, которая гораздо меньше трудовой.

«Мы должны понимать, что тот человек, который не работал либо работал на себя, не должен получить пенсию в том же объеме, как тот, кто всю жизнь трудился», - отметил замминистра.

К слову, в 2014 году в Беларуси страховой стаж был увеличен с 5 до 10 лет, в 2015-м – до 15 лет 6 месяцев. Сейчас страховой стаж составляет 16 лет, и в течение последующих лет он будет повышаться, пока не достигнет 20 лет.