В Беларуси начали производить снаряды для РСЗО "Град"

В Беларуси освоили производство снарядов для реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 января, заместитель начальника управления Завода точной электромеханики Юрий Аникеев.

Аникеев отметил, что в прошлом году в Беларуси были выпущены и приняты на вооружение два реактивных снаряда калибра 122 миллиметра повышенной дальности.

Сейчас на вооружение принимается еще один снаряд калибра 122 миллиметра, дальность действия которого составит 22 километра. По его словам, в этом снаряде будет возможно применение радиовзрывателя, в результате чего площадь поражения увеличится в семь-восемь раз. Оба типа снарядов могут применяться в РСЗО типа "Град".

Также сегодня стало известно, что в этом году в Беларуси начнутся испытания реактивной системы залпового огня В-300 "Полонез" с дальностью поражения до 300 километров.