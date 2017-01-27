Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2017, пятница, 17:09
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
27. 01. 2017

В Беларуси начали производить снаряды для РСЗО "Град"

Источник фото: Итар-Тасс

В Беларуси освоили производство снарядов для реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 января, заместитель начальника управления Завода точной электромеханики Юрий Аникеев.

Аникеев отметил, что в прошлом году в Беларуси были выпущены и приняты на вооружение два реактивных снаряда калибра 122 миллиметра повышенной дальности.
 
Сейчас на вооружение принимается еще один снаряд калибра 122 миллиметра, дальность действия которого составит 22 километра. По его словам, в этом снаряде будет возможно применение радиовзрывателя, в результате чего площадь поражения увеличится в семь-восемь раз. Оба типа снарядов могут применяться в РСЗО типа "Град".
 
Также сегодня стало известно, что в этом году в Беларуси начнутся испытания реактивной системы залпового огня В-300 "Полонез" с дальностью поражения до 300 километров.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.