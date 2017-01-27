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27. 01. 2017

В Минске в 414 домах пройдет капремонт: половину суммы оплатят жильцы

В 2017 году в 414 объектах жилищного фонда Минска планируется осуществить капитальный ремонт. Как заявил сегодня, 27 января, гендиректор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов, половину его стоимости оплатят сами жильцы.

По его словам, на 118 объектах уже ведутся ремонтные работы, также запланировало начать их на 155 новых объектах капремонта. Всего в этом году в Минске планируется ввести в эксплуатацию после капремонта 785 тыс. квадратных метров жилья, пишет БелТА.
 
Виталий Смирнов отметил, что к апрелю практически по всем объектам будет разработана проектно-сметная документация и состоится государственная экспертиза. Общий объем средств, которые планируется потратить на капитальный ремонт домов, - 112,9 млн рублей. При этом 52 млн рублей заплатят сами жильцы.
 
На сегодняшний день в Минске нужно заменить 1631 лифт, из них 208 будут заменены в этом году. На эти работы из бюджета выделят более 7,4 млн рублей. Источник финансирования на замену 1425 лифтов определяется.
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