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27. 01. 2017

В 2017 году Беларусь испытает свой «доморощенный» гранатомет

В 2017 году Беларусь испытает гранатомет собственного производства. «Мы в этом году будем испытывать свой, «доморощенный» гранатомет - противотанковый ракетный комплекс», - сообщил 27 января председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.

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Также глава Госкомвоенпрома поделился другими планами на этот год. По его словам, сейчас завершается работа над различными зенитно-ракетными комплексами средней дальности. Также планируется запустить в серийное производство легкобронированные машины разного предназначения и класса. Некоторые из них будут представлены в этом году на параде в Минске.
 
Кроме того, Госкомвоенпром продолжит работать над радиолокационными станциями и беспилотной авиацией.
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