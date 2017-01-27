Малашко, назначенный месяц назад министром труда, возглавил Минздрав

Валерий Малашко, который в декабре 2016 года стал министром труда и социальной защиты, возглавил Министерство здравоохранения. На новое место его сегодня, 27 января, назначил президент Александр Лукашенко.

При назначении Александр Лукашенко заявил, что Валерий Малашко не один год проработал в системе здравоохранения и завоевал высокий авторитет в этой сфере.

«Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место», - отметил глава государства.

«Я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения, - продолжил он. - И я с этим обществом согласен».

Валерий Малашко окончил Минский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия» и Академию управления. Работал в Могилевской областной детской больнице, заведовал ею, занимал пост начальника управления здравоохранения Могилевского облисполкома, а затем и зампреда облисполкома.