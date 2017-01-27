В Беларуси облегчат труд судебных исполнителей

В Беларуси уменьшат нагрузку на судебных исполнителей. Об этом перед заседанием коллегии Минюста в пятницу, 27 января, сообщил главный судебный исполнитель страны Дмитрий Коваленко.

По его словам, в 2016 году всего поступило около 2,7 млн исполнительных документов. Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя составила 203 исполнительных производства.

«Это довольно серьезная нагрузка. Что касается нагрузки областного звена, тех, кто занимается взысканием долгов юридических лиц, там нагрузка в разы больше», отметил Дмитрий Коваленко.

Также он сообщил, за прошлый год судебные исполнители взыскали в общей сложности 1,6 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2015-м. Взыскание по исполнительным документам в доход государства увеличилось в 2,2 раза и составило 160,5 млн рублей. Процент взыскания расходов на содержание детей, находящихся на обеспечении государства, сократился с 67,1% до 65,8%.