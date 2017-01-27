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27. 01. 2017

С 1 февраля вырастут детские пособия и выплаты при рождении детей

Вслед за повышением с 1 февраля 2017 года бюджета прожиточного минимума в Беларуси вырастут и детские пособия. Новые размеры пособий семьям с детьми сообщили сегодня в министерстве труда и социальной защиты.

С 1 февраля по 30 апреля размер бюджета прожиточного минимума в  Беларуси будет составлять 180 рублей 10 копеек в месяц, что на 3,2% больше нынешнего. Однако детские пособия вырастут на 2,6%. В Минтруда это объяснили тем, что БПМ с ноября по январь снизился на 0,6%.
 
Со следующего месяца единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 1801 рубль, при рождении второго и последующих детей — 2521,4 рубля. Женщины, которые встали на учет по беременности до 12 недель, получат 180,1 рубля.
 
Размеры государственных пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, составят: на детей старше 3 лет, кроме ребенка-инвалида, - 90 рублей 5 копеек; на ребенка-инвалида - 126 рублей 7 копеек; по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - 180 рублей 10 копеек; на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 126 рублей 7 копеек в месяц.
 
Также с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
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