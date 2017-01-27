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27. 01. 2017

Перед выходными на границе Беларуси и Литвы скопились фуры

Источник фото: TUT.by

Вечером в пятницу, 27 января, на белорусско-литовской границе образовались очереди грузовиков. По данным Государственного пограничного комитета, сейчас выезда из Беларуси ждут более 220 фур.

Больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" – 130. В «Котловке» стоят 50 фур, в «Привалке» - 25, в «Беняконях» - 18. При этом очередей из легковых автомобилей не зафиксировано.
 
На белорусско-польской границе очередей фур нет, но есть небольшие проблемы с пересечением рубежа у водителей легковушек. Так, в автодорожном пункте пропуска «Брест» стоят 80 машин, в «Брузгах» - 30.
 
На границе с Латвией очередей не наблюдается.
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