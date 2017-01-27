Перед выходными на границе Беларуси и Литвы скопились фуры

Вечером в пятницу, 27 января, на белорусско-литовской границе образовались очереди грузовиков. По данным Государственного пограничного комитета, сейчас выезда из Беларуси ждут более 220 фур.

Больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" – 130. В «Котловке» стоят 50 фур, в «Привалке» - 25, в «Беняконях» - 18. При этом очередей из легковых автомобилей не зафиксировано.

На белорусско-польской границе очередей фур нет, но есть небольшие проблемы с пересечением рубежа у водителей легковушек. Так, в автодорожном пункте пропуска «Брест» стоят 80 машин, в «Брузгах» - 30.

На границе с Латвией очередей не наблюдается.