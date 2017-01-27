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27. 01. 2017

Под Молодечно водитель Citroen сбил 10-летнюю девочку, она в больнице

Вечером 26 января в деревне Тюрли в Молодечненском районе автомобилист сбил 10-летнеюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сегодня сообщили в ГАИ Минской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Citroen Berlingo задел зеркалом заднего вида ребенка, когда она переходила дорогу. Третьеклассница получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Ее положили в хирургическое отделение детской больницы в Молодечно. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.
 
Добавим, что деревня Тюрли фигурирует в новостных сводках уже вторую неделю – 16 января на ФАПе в этом населенном пункте после укола антибиотика скончалась молодая женщина.
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