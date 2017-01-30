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30. 01. 2017

Сбитая автомобилем под Гродно 9-летняя школьница умерла в больнице‍

В воскресенье, 29 января 2017 года, в больнице умерла девятилетняя девочка, которую две недели назад сбил автомобиль в агрогородке Озеры в Гродненском районе. В результате наезда третьеклассница получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. Однако врачам не удалось ее спасти, сообщает МВД Беларуси.

ДТП произошло около 7:40 16 января, когда девочка спешила в школу на занятия. 52-летний местный житель за рулем автомобиля Audi Q7 сбил школьницу, когда она внезапно решила перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не успел вовремя среагировать.
 
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.
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