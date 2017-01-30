В Бресте спасатели нашли в мусоровозе радиоактивный подгузник

27 января в Бресте сотрудники МЧС изъяли из мусоровоза радиоактивный одноразовый подгузник, излучение которого превышало норму в 37,5 раз. Оказалось, в нем находилось вещество йод-131, период полураспада которого составляет восемь суток. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

В МЧС сообщили, что сотрудники мусороперерабатывающего завода обратились к ним около 15:30. Они сообщили, что в автомобиле, который проехал через контрольную рампу на предприятии, зафиксировано превышение фона ионизирующего излучения.

Прибывшие на место происшествия спасатели подтвердили, что в задней части кузова мусоровоза действительно есть превышение радиационного фона (2,5 мкзВ/ч). Машину отогнали на отдельную стоянку и оцепили. После этого они начали искать в мусоре источник радиоактивного излучения. Им оказался пакет с одноразовым подгузником. «Показания прибора вблизи пакета с предметом составили 7,5 мкЗв/ч (превышение нормы в 37,5 раз)», - сообщили в МЧС.

После этого специалисты провели предварительный анализ вещества, который находился в подгузнике. Им оказался йод-131. Спасатели изъяли предмет для дальнейшей утилизации.