Гродно: за нарушения правил перевозок, из-за которых погибли люди, осудят руководителей фирм

В Гродненской области следователи установили ряд нарушений правил пассажирских перевозок, которые привели к гибели людей. За это руководителям фирм и работникам, осуществлявших перевозки пассажиров, грозит уголовное преследование. Об этом сегодня, 30 января, сообщил официальный представитель областного управления Следственного комитета Сергей Шершеневич.
Также в суд поступило уголовное дело по обвинению в совершении аналогичного преступления водителя автобуса регулярного экспрессного сообщения, который принадлежит ООО из Гродно.
15 июня на улице Поповича мужчина проявил невнимательность и не снизил скорость, хотя имел возможность вовремя увидеть автомобиль «БМВ Х5», выехавший со второстепенной дороги, который замедлил движение и остановился в полосе. Водитель микроавтобуса стал смещаться в левую полосу, где столкнулся с автомобилем «Крайслер Гранд Вояджер», а того отбросило на встречку, где он врезался в «Вольво 440». Водитель последнего авто серьезно пострадал и скончался в больнице.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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