Гродно: за нарушения правил перевозок, из-за которых погибли люди, осудят руководителей фирм

В Гродненской области следователи установили ряд нарушений правил пассажирских перевозок, которые привели к гибели людей. За это руководителям фирм и работникам, осуществлявших перевозки пассажиров, грозит уголовное преследование. Об этом сегодня, 30 января, сообщил официальный представитель областного управления Следственного комитета Сергей Шершеневич.

В частности, в Лиде и.о директора частного транспортного предприятия, ответственный за охрану труда и организацию автомобильных перевозок, распорядился, чтобы водитель осуществил перевозку людей по маршруту Лида-Минск-Лида, несмотря на то, что продолжительность междусменного отдыха мужчины составляла менее 12 часов. В итоге 25 июля на трассе М6 в Ивьевском районе утомленный водитель уснул за рулем, в результате чего неуправляемый микроавтобус выехал на обочину и сбил женщину с велосипедом, двигавшуюся в попутном направлении. Она умерла.

Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, руководителю предприятия инкриминировано грубое нарушение правил эксплуатации транспортного средства, совершенном лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направлено в суд.

Также в суд поступило уголовное дело по обвинению в совершении аналогичного преступления водителя автобуса регулярного экспрессного сообщения, который принадлежит ООО из Гродно.

15 июня на улице Поповича мужчина проявил невнимательность и не снизил скорость, хотя имел возможность вовремя увидеть автомобиль «БМВ Х5», выехавший со второстепенной дороги, который замедлил движение и остановился в полосе. Водитель микроавтобуса стал смещаться в левую полосу, где столкнулся с автомобилем «Крайслер Гранд Вояджер», а того отбросило на встречку, где он врезался в «Вольво 440». Водитель последнего авто серьезно пострадал и скончался в больнице.

Еще одно ДТП произошло 17 августа в Островецком районе. Водитель строительного предприятия из Сморгони на машине ГАЗ вез 14 рабочих со строительного объекта в Сморгонь. При въезде в деревню Тартак мужчина после совершения обгона автогрейдера не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Один из пассажиров скончался на месте, другие получили травмы разной степени тяжести. Сам водитель после ДТП умер до приезда скорой помощи из-за хронической ишемической болезни сердца.

Следователи выяснили, что тормозная система машины была неработоспособна из-за выключения водителем двигателя, что не позволило ему снизить скорость вплоть до остановки, после созданной им же самим аварийной ситуации. В адрес руководства строительной организации направили представление для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица.