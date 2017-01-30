Белагропромбанк начал выдавать льготные кредиты на жилье под 13,5%

Белагропромбанк начать выдавать нуждающимся в улучшении жилищных условий льготные кредиты для строительства жилья. Процентная ставка составляет 13,5% годовых, максимальная сумма – 150 тысяч рублей, но не более 90% от стоимости кредитуемого жилого помещения, сообщили 30 января в пресс-службе банка.

«Кредиты предоставляются гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство жилья на условиях долевого участия, на строительство в доме организации граждан – застройщиков, на строительство жилого индивидуального дома», - отметили в Белагромбанке.

Представители банка уточнили, что процентная ставка по кредиту является переменной и устанавливается в размере стандартной ставки по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов, квартир уменьшенной на 50% ставки рефинансирования. Сейчас она составляет 13,5%. Кредиты в размере от 1 000 до 150 000 рублей будут выдаваться в белорусских рублях.

Срок возврата кредита - до 20 лет. При этом банк планируется выдавать средства до 28 декабря 2017 года. Претенденты на получение кредита должны предоставить справку о том, что состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Обеспечением исполнения обязательств по возврату кредита является поручительство физических лиц и/или под залог строящейся квартиры.