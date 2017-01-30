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30. 01. 2017

Суд приговорил гомельчанина, убившего на улице бывшую жену, к 10 годам

В Гомеле осудили местного жителя, который в сентябре2016 года средь бела дня на улице зарезал бывшую жену. Суд Железнодорожного района признал его виновным по части 1 статьи 139 (убийство) Уголовного кодекса и приговорил к 10 годам колонии строго режима.

Как ранее сообщал Телеграф, кровавая драма произошла на улице Огаренко в Гомеле. 55-летний мужчина встретил бывшую жену, которая была младше его на 20 лет, недалеко от ее дома, и между ними возникла ссора. Он достал нож и нанес женщине два удара ножом, в результате чего она скончалась. Инцидент произошел на глазах у прохожего, который вызвал милицию и скорую помощь. 
 
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что супруги развелись в 2010 году. Женщина злоупотребляла алкоголем и воровала деньги у бывшего супруга. В тот день она также нанесла ему визит, после которого мужчина обнаружил пропажу денег. Тогда он взял нож и отправился на поиски воровки.
 
На суде обвиняемый объяснил, что нож брал для самообороны, так как бывшая жена жила в квартире с асоциальными личностями. Однако встретив женщину на улице, он потребовал вернуть деньги, на что она ответила оскорблениями. Тогда мужчина и ударил ее ножом.
 
Приговор еще может быть обжалован.
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