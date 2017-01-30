Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 14:52
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

Оппозиция подала заявку в Мингорисполком на проведение «Марша нетунеядцев»

Источник фото: Радыё "Свабода"

Оппозиционные лидеры подали в Мингорисполком заявку на проведение 15 марта в столице «Марша нетунеядцев», участники которого будут протестовать против декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Организаторы отмечают, что этот декрет нарушает сразу 9 статей главного закона страны, поэтому они решили провести акцию в День Конституции Беларуси.

смотрите также ЛДП призывает срочно доработать "декрет о тунеядцах"
Сейчас члены оппозиции и  гражданские активисты продолжают собирать подписи за отмену «налога на тунеядство», пишет TUT.by. «Мы считаем, что государство должно бороться не с безработными, а с безработицей», - заявил Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии. 
 
Оппозиция предложила провести «Марш нетунеядцев» по маршруту, который ранее власти Минска разрешали: шествие от Академии наук до площади Бангалор. Кроме акции в столице аналогичные мероприятия планируется провести в регионах.
 
Как уже сообщал Телеграф, налоговые органы отправили белорусам более 440 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Пока «налог на тунеядство» заплатили чуть больше 34 тысяч человек.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.